Москва, , 16:02 — REGNUM В связи с проведением демонстраций и митингов в День народного единства изменится схема движения транспорта на северо-западе и юго-востоке Москвы. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Twitter.

Улицы Маршала Бирюзова и Народного ополчения на северо-западе Москвы полностью перекроют с 11:00 до 19:00 4 ноября. Также в это время нельзя будет проехать по улице Маршала Василевского от площади Академика Курчатова до улицы Щукинская.

На юго-востоке Москвы полностью перекроют участок улицы Перерва дот дома 62к3 до памятника «Солдату Отечества» на Люблинской улице. Ограничение будет действовать с 11:00 до 18:00 4 ноября.

Пресс-служба департамента просит москвичей заранее планировать маршрут с учетом путей объезда.