Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 15:45 — REGNUM В кемеровском Анжеро-Судженске прошли масштабные учения силовиков. Более 500 сотрудников ГУФСИН и взаимодействующих органов искали преступников, сбежавших из СИЗО-4, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В учении участвовали силы и средства сводных отрядов и отдела специального назначения ГУФСИН, ГУ МВД России по Кузбассу, регионального управления СК РФ, Кемеровсокго ЛУМВД России, отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, ЛПП на станции Анжерская. Было задействовано более 40 единиц автомобильной и спецтехники. Согласно легенде учений, утром начальник караула обнаружил групповой побег. Позже стало известно, что в селе Судженка Яйского района трое неизвестных, по приметам похожих на разыскиваемых преступников, совершили разбойное нападение на местного жителя и похитили два огнестрельных оружия и патроны к ним. Преступники скрылись в лесу на окраине села Судженка. Группа поиска обнаружила одного из преступников в выкопанном в земле схроне. Двое других начали отстреливаться и попытались прорваться через заслон, а потом укрылись в частном доме, захватив в заложники хозяина дома. Переговоры с преступниками ни к чему не привели. Был организован захват.

«В результате спецоперации заложник не пострадал», — уточнили в областном управлении ФСИН. — На место происшествия выдвигаются сотрудники группы конвоирования и принимают от группы захвата задержанных преступников».

Отмечается, что начальник ГУФСИН России по Кузбассу генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев оценил действия сводного отряда УИС региона и взаимодействующих структур как «удовлетворительные».