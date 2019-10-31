Ирвайн, США, , 15:58 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment запустила благотворительный аукцион на платформе Ebay. Об этом сообщалось 30 октября на официальной странице мероприятия.

Аукцион продлится семь дней, на нём представители компании выставят редкие коллекционные предметы из своих игр. Все вырученные средства будут отправлены детскому госпиталю Children's Hospital of Orange County.

Напомним, 1 ноября 2019 года начнётся ежегодная выставка Blizzcon 2019. На ней разработчики из Blizzard Entertainment анонсируют свои новые проекты.

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