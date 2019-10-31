Светлогорск, Калининградская область, , 15:42 — REGNUM Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны. В этом направлении необходимы дополнительные шаги. Об этом сегодня, 31 октября, на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области Kremlin.ru

«Это вопрос связанности российской территории, это и стоимость авиационных билетов прежде всего, — отметил глава государства. — Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно ещё, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу».

При этом российский лидер подчеркнул, что этот вопрос необходимо решать не только для молодёжи, но и для людей всех поколений, призвав представителей администрации и правительства подключиться к его решению.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Калининградской области. Глава государства пообщался с представителями общественности региона в Светлогорске и провёл расширенное заседание президиума Государственного совета, на котором обсуждались вопросы развития здравоохранения.