Москва, , 15:48 — REGNUM Учащимся московских школ расскажут об особенностях и пользе конкуренции в различных сферах жизнедеятельности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Мероприятия пройдёт в рамках столичного проекта «Дни московской конкуренции». В рамках него запланировано 5 крупных мероприятий, которые пройдут в образовательных учреждениях города.

«Цель проекта — показать абсолютно разным аудиториям, что конкуренцию следует рассматривать не только с экономической точки зрения. Конкуренция — неотъемлемая часть каждой сферы нашей жизни, эффективный инструмент развития и принятия решений», — сказал Ефимова.

В рамках проекта в столичных школах планируется провести викторины и видео-конкурсы, причём в некоторых из них школьники смогут поучаствовать с родителями.

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