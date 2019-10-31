Хьюстон, США, , 15:41 — REGNUM Участниками конгресса Ассоциации исследователей космоса (ASE) в Хьюстоне стали более 130 космонавтов и астронавтов со всего мира, в том числе из России, сообщает 31 октября пресс-служба Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН на странице Вконтакте.

Конгресс в Хьюстоне посвящён 50-летию первой высадки на Луну. От России в нём принимает участие Герой России, летчик-космонавт, заместитель директора по науке ИМБП РАН Олег Котов. Отмечается, что в ходе мероприятия он был избран президентом Международной ассоциации участников космических полетов.

Мероприятие включало открытые технические сессии с участием членов экипажа космических кораблей серии «Аполлон», выступления о текущих исследованиях в космосе, а также брифинги о будущих планах по работе на низкой околоземной орбите и исследованию Луны и Марса. Среди докладчиков — российский летчик-космонавт Олег Котов, бывший астронавт JAXA Тиаки Мукай (вице-президент Токийского университета науки в Японии) и астронавт Европейского космического агентства в отставке Рейнхольд Эвальд (профессор Штутгартского университета в Германии).

«Наша цель состоит в том, чтобы продвигать преимущества освоения космоса человеком, выступать за международное сотрудничество в этом отношении, содействовать лучшему управлению нашей собственной планетой и вдохновлять следующее поколение исследователей» — сообщил Майкл Лопес-Алегрия, президент Международного исполнительного комитета ASE.

Ассоциация исследователей космоса — некоммерческая профессиональная и образовательная организация, объединяющая более 400 человек, которые хотя бы раз побывали на орбите Земли.