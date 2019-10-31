Белгород, 31 октября 2019, 16:07 — REGNUM В муниципальном казённом учреждении «Белгородское парковочное пространство» в четвёртый раз за 2019 год сменился директор. Компания занимается платными стоянками для транспортных средств в Белгороде, владельцем предприятия является администрация города.
С ноября 2018 года и до 9 января 2019 года компанией управлял Владимир Авдеев. После него чуть больше месяца БПП возглавил Валентин Полевой. Затем до 30 августа в должности директора трудился Денис Шляхов, которого сменил Валентин Полевой. С 29 октября исполняющим обязанности директора БПП назначен Артур Барило.
Всего в городе оборудовано около двух тысяч платных машино-мест, сообщает ИА «Бел.ру».