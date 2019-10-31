Белгород, , 16:07 — REGNUM В муниципальном казённом учреждении «Белгородское парковочное пространство» в четвёртый раз за 2019 год сменился директор. Компания занимается платными стоянками для транспортных средств в Белгороде, владельцем предприятия является администрация города.

С ноября 2018 года и до 9 января 2019 года компанией управлял Владимир Авдеев. После него чуть больше месяца БПП возглавил Валентин Полевой. Затем до 30 августа в должности директора трудился Денис Шляхов, которого сменил Валентин Полевой. С 29 октября исполняющим обязанности директора БПП назначен Артур Барило.

«Во всём мире создают такие предприятия, чтобы они приносили прибыль. Наше — убыточное. Зачем оно тогда нужно? А выясняется, что оно бы было прибыльно, но ровно 60% штрафов люди не оплачивают. Есть, над чем работать», — отмечал ранее мэр Белгорода Юрий Галдун.

Всего в городе оборудовано около двух тысяч платных машино-мест, сообщает ИА «Бел.ру».