Калининград, , 15:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил и поддержал предложение о создании инновационного центра «Балтийская долина», ориентированного на медицинские технологии, сообщается на сайте Кремля.

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С такой просьбой обратился к главе государства и о. ректора Балтийского федерального университета Александр Федоров во время встречи с представителями общественности Калининградской области.

Предполагается, что инновационный медцентр «Балтийская долина» расположится на острове Октябрьский в Калининграде. По словам Федорова, стоимость проекта — 11,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд — частные инвестиции. Запуск намечен на 2024 год.

«Это хорошая идея, надо сделать все для того, чтобы данный проект реализовать», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Калининградской области.

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