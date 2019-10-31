Вашингтон, 31 октября 2019, 15:35 — REGNUM Компания Ubisoft в ближайшее время может сделать кроссплатформенными игры Rainbow Six Siege и For Honor. Об этом 30 октября сообщил портал Gamesindustry.
Её руководитель Ив Гийемо в очередном интервью журналистам заявил, что кроссплатформенность — это не просто несбыточная мечта, в Ubisoft уже работают над её реализацией.
«Наша цель состоит в том, чтобы со временем объединить все PvP-игры, которые у нас есть», — сказал Гийемо.
Напомним, сейчас в For Honor кроссплатформенность существует на уровне войны фракций. Например, геймеры, запускающие игру на ПК и PlayStation, не могут сражаться в одном игровом мире.
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