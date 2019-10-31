Лондон, , 15:57 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) от компании DeepMind стал одним из лучших игроков StarCraft II в мире. Об этом 31 октября сообщил журнал PC Gamer.

ИИ достиг звания Grandmaster (высшее звание игрока в Starcraft II) за все три доступные расы. При этом машина обыгрывает живых геймеров с вероятностью 99,8%.

Напомним, Starcraft — это серия стратегических игр от компании Blizzard Entertainment. Вторая часть франшизы вышла в 2010 году.

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