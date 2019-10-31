Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV. Визуальный стиль игры будет во многом опираться на вторую часть франшизы, рассказал он на Reddit 31 октября.

У персонажей также появится возможность ездить верхом. Пока заявлены три протагониста: маг, варвар и друид.

Эту информацию подтвердил известный игровой аналитик Дэниэл Ахмад. Напомним, анонс Diablo IV ожидается на выставке Blizzcon 2019.

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