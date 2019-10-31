Ашхабад, , 15:26 — REGNUM Представители правительства и руководства ряда высших учебных заведений Туркмении посетили дом сирот «Дворец благоденствующих» в Ашхабаде, передает сегодня, 31 октября, пресс-служба главы государства.

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Чиновники подарили воспитанникам дома сирот от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова несколько велосипедов и приняли вместе с ними участие в праздничном велопробеге, проходившем по центральным улицам туркменской столицы.

По завершении велопробега дети-сироты выступили с песенно-танцевальными композициями, а также продемонстрировали свое спортивное мастерство.

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