Ашхабад, 31 октября 2019, 15:26 — REGNUM Представители правительства и руководства ряда высших учебных заведений Туркмении посетили дом сирот «Дворец благоденствующих» в Ашхабаде, передает сегодня, 31 октября, пресс-служба главы государства.
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Чиновники подарили воспитанникам дома сирот от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова несколько велосипедов и приняли вместе с ними участие в праздничном велопробеге, проходившем по центральным улицам туркменской столицы.
По завершении велопробега дети-сироты выступили с песенно-танцевальными композициями, а также продемонстрировали свое спортивное мастерство.
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