Дербент, Дагестан, , 15:30 — REGNUM Дагестанский Дербент подал заявку на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Местные власти планируют в будущем году благоустроить 21 двор и три общественные территории, сообщил 31 октября на своей странице в Instagram глава города Хизри Абакаров.

В текущем году по федеральному проекту в городе обновляются 13 дворовых и шесть общественных территорий. На данный момент, как отметил градоначальник, активно ведутся работы по всем объектам, общий процент готовности составляет 70,5%.

Все работы планируется завершить до 1 декабря. По словам Абакарова, в рамках благоустройства выполняются работы по асфальтированию, устанавливаются скамейки, урны, опоры освещения, детские и спортивные площадки и другое.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в текущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено благоустройство 207 общественных территорий и 14 дворов. Госпрограмма охватывает 10 городских округов и 29 районов республики.