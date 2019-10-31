Сеул, , 15:28 — REGNUM В течение девяти лет правительство Южной Кореи намерено выделить около 200 млрд вон (~$172 млн) на разработку технологий, которые позволят диагностировать деменцию на ранних стадиях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

По их словам, в период с 2020 по 2028 год власти страны выделят на 3 подпроекта, в рамках которых будут разрабатываться четырнадцать технологий, 198,7 млрд вон (~$170,8 млн).

Известно, что в 2018 году деменцию диагностировали 748 945 пожилым людям, однако к 2060 году их число может увеличится в 4,4 раза до 3 323 033 человек.

Как отметили в министерстве, разработка технологий, которые позволят диагностировать деменцию на ранних стадиях, позволит не только выявить данное заболевание, но и отсрочить его при помощи профилактического лечения.