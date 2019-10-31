Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Искуственый интеллект AlphaStar AI от компании DeepMind стал действительным гроссмейстером StarCraft 2. Об этом 31 октября сообщил журнал PC Gamer.

Теперь система играет лучше, чем 99,8% игроков на Battle.net, причем разработчики отмечают, что она показывает подобные результаты в играх с профессионалами и в соответствующих условиях.

Они заявили, что AlphaStar сейчас играет на уровне гроссмейстера при тех же условиях и ограничениях, с которыми сталкиваются люди, например, ИИ взаимодействует с игрой только через «камеру».

Напомним, в январе 2019 года AlphaStar мог обыграть большую часть профессиональных игроков в StarCraft 2, но только в том случае, если он играл за Протоссов и находился в заведомо более выгодных условиях.

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