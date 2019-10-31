Нью-Йорк, США, , 15:21 — REGNUM Создатель Mortal Kombat 11 Эд Бун рассказал, что в 2020 году игроков ожидает «большой сюрприз». Об этом 31 октября сообщает портал PC Gamer.

Бун заявил, что в игре ещё могут появиться новые персонажи. Также он отметили, что разработчики «ещё не закончили с Mortal Kombat».

Напомним, Mortal Kombat 11 вышла в марте 2019 года. По сюжету герои игры путешествуют во времени, чтобы спасти мир.

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