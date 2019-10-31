Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Для игры Vampire: The Masquearade — Bloodlines вышла фанатская модификация-приквел. Об этом разработчики сиквела рассказали на своей странице в Twitter 30 октября.

https://twitter.com/VtM_Bloodlines/status/1189618839962750976

Модификация называется Prelude. В ней игроки смогут создать охотника на вампиров и узнать о событиях, предшествующих сюжету оригинальной игры.

Напомним, сиквел Vampire: The Masquearade — Bloodlines выйдет в 2020 году. В нём игроки будут управлять молодым вампиром, которому предстоит выполнять поручения различных кланов бессмертных.

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