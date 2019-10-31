Москва, , 15:13 — REGNUM Ситуация с повсеместным закрытием дипломатических представительств Израиля никоим образом не отразится на российских туристах. Такое заявление сделали в министерстве туризма Израиля в РФ и СНГ.

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«В Израиле действует безвизовый режим для граждан России, поэтому данная ситуация никак не повлияет на туристов», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнил директор департамента минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, министерство работает в штатном режиме.

«Мы продолжаем активно расширять полётную программу из России в Израиль. С 1 декабря, например, возобновляются рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив. Кроме того, этот сезон обещает стать рекордным по количеству чартерных рейсов в Эйлат из России», — отметил Шкляр.

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Как сообщало ИА REGNUM, с утра 30 октября посольства и консульства Израиля по всему миру приостановили свою работу из-за конфликта с Министерством финансов Израиля. Причиной стало недовольство дипломатов и военных атташе затянувшимся спором с ведомством по поводу выплат, положенных посланникам Израиля. Забастовку дипломаты начали после того, как минфин в одностороннем порядке отступил от предыдущих договорённостей.