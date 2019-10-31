Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Коммунальные службы Ростовской области готовы к ноябрьским праздникам. С 1 по 4 ноября аварийные бригады будут работать в усиленном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ликвидировать возможные аварии на теплосетях и объектах водоснабжения коммунальщики обещают оперативно.

ИА REGNUM напоминает, что экстренные службы Ростовской области также будут работать в усиленном режиме. Во время ноябрьских праздников круглосуточно будут нести службу более 600 спасателей и пожарных и 300 единиц техники.

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