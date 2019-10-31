Омск, , 15:11 — REGNUM За девять месяцев текущего года, по данным омской таможни, в доход федерального бюджета перечислено почти 10 млрд рублей (9 млрд 976 млн рублей) таможенных и иных платежей. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Сибирское таможенное управление.

«Экспортно-импортные внешнеторговые операции в регионе деятельности Омской таможни осуществляли 1 136 участников внешнеэкономической деятельности, из которых 265 относятся к Омской области (23%). Остальные участники из других регионов (77%)», — уточнили в управлении.

Уточняется, что с начала года выявлено 12 фактов ввоза товаров, запрещенных к ввозу на территорию России и уничтожено 118 тонн «санкционной» продукции (бельгийские груши, польские яблоки и мясо птицы из Венгрии и США).