Новотроицк, Оренбургская область, , 15:13 — REGNUM В Оренбургской области простились с солдатом, который погиб во время инцидента в воинской части в Забайкалье, когда рядовой устроил расстрел, жертвами которого стали восемь человека. Оренбуржца похоронили на родине — возле села Хабарное — пригороде Новотроицка, сообщают СМИ.

Часть расходов на погребение взяла на себя администрация города. Тело Егора Богомолова предали земле с воинскими почестями. Как сообщили в военкомате Новотроицка, был заказан военный оркестр и траурный кортеж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воинской части в Забайкалье 25 октября рядовой устроил расстрел военнослужащих. Погибли два офицера и четверо солдат-срочников. Возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП могли стать неуставные отношения.

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