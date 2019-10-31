Кампала, , 15:16 — REGNUM Из Университета Макерере в Уганде девять студентов были отчислены за то, что они якобы уничтожили имущество во время продолжающихся беспорядков в учреждении. Другим 26 студентам были выданы последние предупреждения перед отчислением. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Руководство университета опубликовало имена тех, кто был отстранен и предупрежден, на своем веб-сайте и в социальных сетях. Согласно сообщению, озаглавленному «Дисциплинарные меры управления», отчисленным студентам предлагается забрать свои документы из деканата.

«Руководство приняло дисциплинарные меры в отношении студентов, которые уничтожили имущество университета, травмировали сокурсников и испортили имущество предприятий, работающих за пределами кампуса. Участвовавшие [в беспорядках] студенты были отстранены от занятий, а другим были выданы предупреждения», — говорится в заявлении на аккаунте Университета в Твиттере.

Среди отстраненных студентов: Фрэнк Бвамбейл с факультета журналистики и коммуникации, Молли Саасираабо с факультета промышленной и организационной психологии, Роджерс Мбаджо Ссебираало с факультета количественной экономики и Деррик Оджамбо Вабвир с факультета управления документами и архивами.

Другие — Мусири Давид с факультета коммерции, Кейюн Иван с факультета искусств, Мутатина Сейз с факультета коммерции, Дабона Джоб и Ссенога Саймон с факультета общественной психологии.

Напомним, студенты были вовлечены в столкновения с полицией, начиная со вторника, 22 октября, когда в университете началась забастовка против повышения платы за обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: Студенты университета Макерере в Уганде намерены продолжать протесты — СМИ