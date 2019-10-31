Эль-Хасака, Сирия, , 15:19 — REGNUM Пять бронемашин с флагами США были замечены в центре сирийского города Эль-Хасака. Об этом 31 октября сообщает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что боевые машины направлялись к границе Турции севернее города Аль-Катания.

Также, по данным журналистов, 31 октября была замечена другая военная колонна с флагами США, которая выехала из сирийского города Телль-Тамер, расположенного возле северо-восточной границы страны, в сторону военной базы Сарин.

Как передавало ИА REGNUM, после начала Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии Вашингтон объявил о выводе американских войск из Сирии, и началась их переброска в Ирак. Когда Москва и Анкара подписали меморандум по Сирии, и Турция объявила о прекращении операции, американские подразделения стали возвращаться на сирийскую территорию.