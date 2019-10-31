Вашингтон, , 15:07 — REGNUM В онлайни-игре Destiny 2 компании Bungie сейчас невозможно приобрести известное экзотическое оружие — винтовку Izanagi's Burden. Об этом 31 октября собщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1189754006459080704

Редакция отмечает, что это оружие сейчас — лучший выбор в игре для повышения показателя ДПС (Damage per second — урон у секунду, известный показатель урона в играх). Однако получить его не выходит из-за ошибок в игре. Отмечается, что те, кто пытались это делать терпели неудачи на протяжении последнего месяца.

Разработчики пообещали, что они исправят ошибку с кузницей, что и сделали в обновлении от 29 октября 2019 года, однако при этом они добавили ошибок в квест и завершить его не удаётся.

Destiny 2 — это многопользовательская игра в жанре шутера от первого лица. Её релиз состоялся в 2017 году на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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