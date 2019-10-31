Тбилиси, , 15:07 — REGNUM 31 октября в грузинской патриархии под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II проходит чрезвычайное заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви. В ходе заседания Синод лишил архиерейского сана митрополита Чкондиди Петра (Цаава). Лишенный сана заявил, что данное решение является несправедливым. Об этом сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

«Сегодня Священный синод принял беспрецедентное решение. Считаю, что лично патриарх, председатель Синода, несправедливо лишил меня сана архиерея. Причина — уличение в грехе мужеложства в Грузинской Церкви», — заявил бывший митрополит Чкондидский.

Напомним, чрезвычайное совещание Синода ГПЦ было созвано по распоряжению патриарха в связи с необходимостью определить отношение Церкви к заявлению грузинского епископа. 26 октября в интервью телекомпании «Пирвели» епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. Среди «заговорщиков», по заявлению епископа, были Георгий Квирикашвили, занимавший ранее пост премьера, глава правительства Георгий Гахария и бывший глава СГБ, а теперь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По словам епископа, в этом «заговоре» участвовали и представители церкви — например, митрополит Чкондиди Петр (Цаава) и протоиерей Георгий Мамаладзе, который весной 2017 года был осужден на 9 лет за подготовку убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.

Заявление епископа Бодбийского вызвало широкий резонанс. Политики потребовали незамедлительного начала расследования, а священнослужители призвали назначить заседание Священного Синода. 28 октября патриарх всея Грузии Илия II подписал указ об отставке епископа Бодбийского Иакова (Якобашвили). В приказе отмечается, что освобождение от должности произведено на основании личной просьбы епископа.