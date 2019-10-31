Светлогорск, Калининградская область, , 15:06 — REGNUM На встрече президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина с представителями общественности в Калининградской области эксперт ОНФ Галина Митряева озвучила предложения по реформированию первичной медико-санитарной помощи.

«Предложения такие: провести реформирование первичной медико-санитарной помощи путем перехода по принципу общей врачебной практики. Как пример — это создание офисов врачебной практики в шаговой доступности разных форм собственности. Как в крупных микрорайонах, так и в сельской местности, и в отдаленных местах. И даже, возможно, в садоводческих товариществах. Необходима также и реформа подготовки кадров. Нужно подготовить врачей общей практики не узконаправленной терапевтической специальности, а специалистов, имеющих базовые знания во всех разделах медицины, способных оказать медицинскую помощь при наиболее распространенных заболеваниях. Особое внимание нужно уделить вопросам геронтологии и гериатрии, а также усилить подготовку по коммуникативным навыкам», — сказала Галина Митряева.

Президент уточнил, что в России направление врачей общей практики развивается с 1992 года, и это не должно исключать специализаций по узким направлениям.

«Мне кажется, по такому пути, по гибкому пути надо идти. Там, где это востребовано, там нужно семейных врачей развивать, это направление, врачей общей практики. Но ни в коем случае нельзя забывать про специализированную помощь, иначе мы опустим тогда уровень здравоохранения», — сказал Владимир Путин.