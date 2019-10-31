Сеул, , 15:23 — REGNUM В сети набирает популярность публикация вокалиста южнокорейской группы BTS Чона Чонгука, в которой он показывает свои навыки игры в Overwatch. Ролик с демонстрацией своих игровых достижений музыкант выложил на странице в Twitter 31 октября.

https://twitter.com/BTS_twt/status/1189798680397631488

В коротком видео показано, как Чонгук убивает троих игроков подряд, играя за Роковую Вдову. Фанаты музыканта поставили этому посту больше 600 тысяч лайков.

Напомним, BTS — это популярная поп-группа из Сеула (Южная Корея). Коллектив начал выступать в 2013 году.

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