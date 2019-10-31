Светлогорск, Калининградская область, , 14:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объединить усилия ОНФ, волонтеров и региональных властей для решения проблем граждан, обратившихся на прямую линию.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поддержал инициативу сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Калининградской области Олега Авдыша объединить усилия волонтерского корпуса, ОНФ и региональных властей для решения вопросов граждан, обратившихся на прямую линию.

«Если с вашей помощью мы вдохнем нормальные человеческие чувства в деятельность государственного аппарата — я был бы вам очень благодарен», — заявил Владимир Путин.

Олег Авдыш отметил, что ОНФ проанализировал вопросы, которые прислали граждане на прямую линию в июне. В Калининградской области их 7 670. Более 400 обращений касаются медицинской тематики. Активисты Народного фронта решают их в диалоге с региональным Минздравом. Но примечательно, что 80% (6 200) обращений прислали люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и им некуда обратиться.

«На самом деле эти вопросы могли бы быть сняты, если бы оказались подключены волонтерские организации, потому что исполнительная власть в рамках бюджетного процесса не всегда может им помочь. Мы предлагаем решение проблемы, чтобы Общероссийский народный фронт разработал программу, которая будет интегрировать активность общественников, возможности волонтеров и исполнительной власти с учетом цифровых, сетевых технологий. Благодаря этому ни одно обращение не останется без отклика, мы проконтролируем вплоть до его решения проблемы. Если где-то у нас возникнут шероховатости на этапе взаимодействия, то хотели бы обращаться к вам. ОНФ должен помогать людям. Там, где проблема, там Народный фронт. Вы, как лидер, у нас последняя инстанция, к которой мы всегда обращаемся», — подчеркнул Олег Авдыш.

Путин назвал постановку вопроса очень интересной и правильной. Он поблагодарил Авдыша за предложение.

«Конечно, такой объем обращений, который приходит в ходе прямых линий, а они востребованы, несмотря на то, что есть свои ограничения, связанные со способом общения с людьми, так вот этот объем измеряется миллионами. Поэтому не Администрация президента, ни правительство с этим не совладают. Если вы готовы подставить плечо, то я бы был вам очень благодарен», — сказал Владимир Путин, отвечая на предложение сопредседателя регионального штаба ОНФ в Калининградской области Олега Авдыша объединить усилия волонтеров и региональных администраций для анализа прямой линии президента и решения проблем обратившихся людей

Напомним, что сегодня в Светлогорске Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».