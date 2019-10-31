Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Сотрудники Центра безнадзорных животных Ростова-на-Дону сообщили о состоянии здоровья азиатской овчарки, которую чуть не сбил полицейский патруль. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

«Собака в клинику съездила, хирург её осмотрел, всё необходимое для неё было сделано. Собака адекватная, знает команды, приучена к машине. Известен возраст — 4,5 года», — уточнили волонтёры.

ИА REGNUM напоминает, что горожане заявили о том, что патрульная машина чуть не задавила азиатскую овчарку на улице Минераловодской. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В полиции пояснили, что прибывший на вызов патруль пытался отогнать агрессивного пса от людей.

В настоящее время хозяин азиатской овчарки найден.

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