Челябинск, , 14:51 — REGNUM В Челябинской области директор Озёрского технического колледжа обвиняется в злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Осенью 2017 года она сформировала из сотрудников учреждения учебную группу на четырёхдневный тренинг в Турции, в которую включила и себя, хотя находилась в отпуске, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Тем самым бюджету региона был причинён ущерб на сумму больше 266 тыс. рублей. А в 2017—2018 годах подозреваемая допустила нецелевое расходование денег, выделенных из бюджета, на сумму больше 1,5 млн рублей.

В ходе следствия женщина возместила ущерб. Дело отдано в суд.