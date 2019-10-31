Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону найдены хозяева азиатской овчарки, которую чуть не переехал полицейский патруль.

Собака оказалась на улице по стечению обстоятельств: вольер не был заперт, автоматические ворота частного дома были частично открыты, пишет подробности 1rnd.ru. Хозяина собаки могут привлечь к административной ответственности за нарушение Правил содержания собак и кошек в Ростове-на-Дону. Ему грозит штраф от 100 до 1,5 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в социальных сетях горожане заявили о том, что патрульная машина чуть не задавила азиатскую овчарку. В полиции пояснили, что выехавший на вызов пытался отогнать агрессивного пса от находящихся рядом людей.

Читайте ранее в этом сюжете: После ЧП с овчаркой депутат Госдумы требует уволить ростовских полицейских