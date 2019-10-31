Токио, , 15:24 — REGNUM Геймер с ником Niment создал необычную модификацию для игры Maro Kart Wii. С её помощью игроки могут заставить Валуиджи участвовать в гонках «пешком», сообщило игровое издание Kotaku 30 октября.

Благодаря модификации Niment, Валуиджи будет бегать по гоночной трассе вместо того, чтобы ехать на карте. Игроки тепло приняли необычную функцию, называя её «забавной».

Напомним, Валуиджи — это второстепенный персонаж из серии игр про водопроводчика Марио. В проектах франшизы выступает антагонистом и антиподом Луиджи.

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