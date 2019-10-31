Махачкала, , 15:13 — REGNUM Сеть из 50 центров просвещения Luminary планируется создать в Дагестане. Реализовать проект планируется на условиях государственно-частного партнерства, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе правительства республики. Для этого власти региона планируют подписать двустороннее соглашение с благотворительным фондом «Просвещение им. заслуженного учителя РД Абдулкеримова М.А.».

Предполагается, что республика должна будет определить участки для размещения будущих центров в муниципалитетах и подвести коммуникации. Благотворительный фонд возьмет на себя обязательства по работе с меценатами, фондами, частными партнерами для реализации сети, а также комплексную работу по проектированию центров и формированию программы.

Первый центр Luminary открылся в Дагестане в мае 2018 года — в селе Хрюг Ахтынского района. В нем местные жители могут бесплатно изучать английский язык, готовиться с преподавателями к ОГЭ и ЕГЭ, заниматься танцами, посещать художественную мастерскую, слушать лекции по астрономии.

Власти республики рассчитывают, что такие центры в горных районах сделают доступным дополнительное образование и тем самым позволят избежать процесса миграции сельского населения в города.

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