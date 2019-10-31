д. Подиваньково, , 14:43 — REGNUM Активисты ОНФ инициировали прокурорскую проверку законности захоронения отходов в районе деревни Подиваньково Щекинского района Тульской области — местные жители сообщают, что свалку не рекультивировали по нормативам, а просто присыпали землёй, заявили в пресс-службе регионального ОНФ.

На место бывшего мусорного полигона приехали прокурор Щекинского района, глава муниципального образования Ломинцевское и представитель администрации Щекинского района. На глубине около метра был обнаружен бытовой мусор. Как рассказала староста деревни, отходы сюда свозили в течение почти 20 лет, и лишь после многочисленных обращений жителей было решено провести его рекультивацию. Цена контракта составила 141,3 млн руб., собственно рекультивацию проводили около года назад — но только на одном участке. А около трёх гектаров просто засыпали землёй: именно на этом участке отходы тлеют до сих пор, отравляя воздух и жизнь жителей деревни.

«Непонятно, почему фактическая площадь полигона оказалась в два раза больше проектной. Очевидно, что у администрации было достаточно времени, чтобы перевести земли в категорию, необходимую для расширения полигона, и подготовить соответствующую документацию», — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Тульской области, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Отметим, что ранее министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов отчитался о том, что в регионе рекультивировано четыре крупных полигона ТБО общей площадью 20 га и ликвидировано восемь несанкционированных свалок на площади 10 га.