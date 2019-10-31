Новосибирск, , 14:43 — REGNUM В Новосибирской области уголовное дело в отношении 53-летнего директора двух организаций передано в суд. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — за невыплату заработной платы сотрудникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Установлено, что с февраля 2017 по май 2019 года он, имея возможность, не выплачивал заработную плату 109 работникам. Задолженность составила около 6 млн рублей. Кроме того, возглавляя другую организацию, с июня 2018 по октябрь 2019 года не выплатил зарплату 128 работникам. Задолженность составила более 15 млн рублей.

Суд наложил на имущество обвиняемого арест на общую сумму 16,8 млн рублей. Мужчине предъявлено обвинение по указанной статье.