Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В горсуд Петербурга поступило уголовное дело обвиняемого в организации устойчивой вооруженной группы, которая на протяжении шести лет грабила ювелирные магазины в разных регионах России.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве, по версии обвинения, Андрей Минин создал и руководил устойчивой вооруженной бандой из десяти человек, главной целью которой были нападения на граждан или организации.

Как следует из материалов дела, группа действовала на протяжении шести лет, с 2011 по 2017 год. За это время злоумышленники совершили 15 разбойных нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и Санкт-Петербурге.

Для запугивания и слома сопротивления своих жертв члены банды использовали муляжи гранат и пистолеты «ТТ». Таким образом, как считает следствие, было похищено ювелирных украшений на сумму не менее 120 млн рублей.

Минин обвиняется в бандитизме и разбое. «В материалах имеется ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — говорится в сообщении суда.

Отметим, что также на рассмотрении горсуда находится дело десяти предполагаемых сообщников Минина — Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея Переверзева, Константина Васильева, Николая Шульгина, Дмитрия Павленко, Петра Бабушкина, Закира Асадуллаева и Юрия Григоренкова. Все они также обвиняются в бандитизме и разбое.