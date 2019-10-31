Салехард, , 14:40 — REGNUM На Ямале с 2020 года увеличат размер ежемесячного пособия лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Он составит 5 тыс. рублей вместо прежних 3 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Данная выплата назначается в заявительном порядке. Её на сегодня получают более 9 тысяч ямальцев.

Отмечается, что «кочевые» — это лишь одна из мер поддержки коренных народов Севера в ЯНАО. Тундровикам полагается чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки, средства спутниковой связи и другое.