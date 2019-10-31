Токио, 31 октября 2019, 14:43 — REGNUM В японском парке развлечений Nijigen no More установят бюст Годзиллы в натуральную величину. Об этом 31 октября сообщает Kotaku.
https://twitter.com/K_Link_/status/1189740930644840448
Длина статуи составит 120 метров. Сообщается, что посетители парка смогут побывать во рту у огромного чудовища.
Напомним, Годзилла — это персонаж одноимённый серии фильмов, гигантский монстр-мутант. За время существования франшизы вышло больше 30 кинокартин.
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