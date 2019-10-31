Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM Разработчики Apex Legends решили добавить в свой проект режим для двух игроков. Об этом они рассказали на своей странице в Twitter 30 октября.

https://twitter.com/PlayApex/status/1189587967641145344

Новый режим появится в игре 5 ноября 2019 года. Разработчики сообщают, что игроки смогут воспользоваться им в течение ограниченного времени.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер от компании Respawn Entertainment. В нём до 100 игроков сражаются за звание последнего выжившего.

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