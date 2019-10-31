Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Государственным служащим в Казахстане запретили появляться на публике с оторванными пуговицами и в мятых костюмах. О требованиях к внешнему виду чиновников рассказала председатель агентства по дела государственной службы Анар Жаилганова, сообщает 31 октября издание BNews.

По её словам, внешний вид госслужащих должен соответствовать этическому кодексу. Одежда чиновников должна быть практичная, опрятная, и госслужащие не могут иметь вызывающий внешний вид.

Жаилганова добавила, что недопустимым в одежде являются короткие носки, оторванные пуговицы, мятые костюмы, несвежие сорочки, плохо завязанные галстуки и нечищеная обувь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года количество работников в сфере государственного управления Казахстана, обороны и обязательном соцстраховании выросло на 9%, до 236 тыс. человек.

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