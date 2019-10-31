Хасавюрт, Дагестан, , 14:16 — REGNUM По подозрению в применим пыток в Дагестане задержан заместитель начальника уголовного розыска отдела внутренних дел Хасавюртовского района Рамазан Сулейманов. Предполагается, что он вместе с другим полицейским выбивал признательные показания с местного жителя, пишет 31 октября «Черновик».

Сообщается, что в сентябре сотрудники хасавюртовского РОВД доставили в отдел полиции жителя села Муцалаул Мусу А. под предлогом, что им нужно проверить информацию по делу об убийстве, совершенном в соседнем населенном пункте.

Однако, как рассказал Муса А. в своем обращении к генпрокуратуру РФ, в отдел его доставили, для того чтобы заставить признаться в изнасиловании несовершеннолетней соседки. Он описал, как его пытали Рамазан Сулейманов и оперативник Юсуп Магомедов.

«Меня стали сразу избивать, не задавая вопросов. Били по голове, лицу, телу, почкам. Когда меня стали обвинять в изнасиловании, попросил назначить судебно-медицинскую экспертизу, но полицейские еще больше разозлились и стали бить сильнее», — сказано в обращении.

Не добившись признаний, по словам Мусы А., полицейские его отпустили. Дома его состояние резко ухудшилось, в результате чего он был госпитализирован в городскую больницу Хасавюрта. Врачи зафиксировали у мужчины сотрясение мозга, ушибы почек и печени, кроме того, у него было выбито девять зубов.

В своей жалобе Муса А. также указал, что полицейские пытались оказать давление на врачей, чтобы они не указывали повреждения. А уже после того, как он написал заявление на Сулейманова и Магомедова, ему, по его словам, с одной стороны поступают угрозы, с другой — предложения заключить примирение.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Ранее в рамках этого дела был задержан оперативник Юсуп Магомедов, позже суд отпустил его под домашний арест.

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