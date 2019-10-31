Брянск, , 14:12 — REGNUM Федеральные дороги в Брянской области готовы к эксплуатации в зимний период. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск. Специалисты проверили состояние защитных дорожных сооружений, элементов обустройства дорог и искусственные сооружения.

Ведомство также отвечает за участки трасс в Калужской, Орловской и Смоленской областях, они тоже полностью готовы к зиме. Обслуживать федеральные трассы будут более 280 машин спецтехники, оборудованные системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Для обработки дорог заготовлено более 143 тысяч тонн песко-соляной смеси, которые разметили на 22 базах. Все реагенты прошли лабораторные исследования, они не опасны для окружающей среды.

На федеральных трассах подготовили тёплые стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева водителей, установили метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия.