Мехико, , 14:57 — REGNUM Британский музыкант, бывший бас-гитарист рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал видео в поддержку участников массовых протестов в Чили. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«В знак солидарности со всеми вами, кто находится в Чили, я остановлюсь и ударю с вами в одну кастрюлю [отсылка на традиционную форму выражения социального протеста в странах Латинской Америки — бой половниками по кастрюлям — прим.ред.]. Это меньшее, что я могу сейчас для вас сделать. Посылаю всем вам мою любовь», — обратился к протестующим чилийцам Уотерс.

Протесты против неолиберального экономического курса правительства Чили не стихают с 18 октября. За время протестов погибли 23 демонстранта.