Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Видеостриминговый сервис Mixer снизил стоимость ежемесячной подписки до $4,99. Об этом 31 октября он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/WatchMixer/status/1189594858580611072

Стоит отметить, что, таким образом, он установил цену доступа к своей службе на уровне цены Twitch. Ранее ежемесячная платная подписка обходилась пользователям в $5,99.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что несколько топовых стримеров Twitch решили сменить платформу на Mixer. Первым о принятом решении сообщил пользователь сервиса Тайлер Блевинс, известный под ником Ninja, за ним последовали Shroud (Майкл Грешек) и King Gothalion (Кори Майкл).

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