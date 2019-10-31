Чита, , 13:57 — REGNUM Кадры с пытками и издевательствами, появившиеся в сети, которым якобы подвергали военнослужащего, расстрелявшего своих сослуживцев в военной части в Забайкалье, оказались неправдой. Ранее издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовала видео издевательств над молодым человеком в туалете.

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Однако выяснилось, что это унижение было не с рядовым Рамилем Шамсутдиновым. Этот видеоролик в 2016 году публиковал портал 66.ru. однако, по данным издания, это была запись зверских издевательств над заключенными одной из екатеринбургских колоний.

Добавим, что позднее «Лента.ру» извинилась за публикацию недостоверной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев военной части в Забайкалье, после чего сдался спецназу. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам рядовой заявил, что совершенно не жалеет о содеянном.

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Расследованием обстоятельств массового расстрела военнослужащих в забайкальском посёлке Горный занимает комиссия Минобороны РФ. Уже установлено, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. При этом версия о неуставных отношениях и физическом насилии над рядовым не подтвердилась.

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