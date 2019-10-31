Москва, , 13:56 — REGNUM Правительство РФ утвердило индексы изменения тарифов ЖКХ, в Москве рост составит 5%. Такие данные указаны в распоряжении от 29 октября, опубликованном на сайте правительства России.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наименьший показатель — в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области и Пермском крае (3%). В Москве средний рост тарифов составит 5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наибольший рост тарифов ожидается в Чеченской Республике (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%) и Республике Ингушетия (5,1%). В Дальневосточном округе услуги ЖКХ подорожают на 5%.

Индексация произойдет во второй половине 2020 года.

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