Тбилиси, , 13:51 — REGNUM 31 октября в грузинской патриархии под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II проходит заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По словам Петре Цаава, Священный Синод лишил его сана архиерея. Об этом Петре Цаава заявил журналистам после, того как покинул здание патриархии.

«Священный Синод принял беспрецедентное решение, лично Патриарх лишил меня сана первосвященника», — отметил Петре Цаава.

Цаава также рассказал, что Синод единогласно принял решение о том, чтобы ходатайствовать перед президентом об освобождении Георгия Мамаладзе.

Напомним, 26 октября в интервью телекомпании «Пирвели» епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. Среди «заговорщиков», по заявлению епископа, были Георгий Квирикашвили, занимавший ранее пост премьера, глава правительства Георгий Гахария и бывший глава СГБ, а теперь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По словам епископа, в этом «заговоре» участвовали и представители церкви — например, митрополит Чкондиди Петр (Цаава) и протоиерей Георгий Мамаладзе, который весной 2017 года был осужден на 9 лет за подготовку убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.

Заявление епископа Бодбийского вызвало широкий резонанс. Политики потребовали незамедлительного начала расследования, а священнослужители призвали назначить заседание Священного Синода. 28 октября патриарх всея Грузии Илия II подписал указ об отставке епископа Бодбийского Иакова (Якобашвили). В приказе отмечается, что освобождение от должности произведено на основании личной просьбы епископа.

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