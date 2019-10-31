Прокопьевск, Кемеровская область, , 13:39 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора провело плановую проверку в ООО «Шахтоуправление «Майское» в Прокопьевском районе Кузбасса. Проверялось соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инспекторы обследовали опасные производственные объекты, на которых ведётся добыча угля открытым способом и ведётся ликвидация гидрошахты.

«В ходе проверки было выявлено 91 нарушение обязательных требований законодательства РФ, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности, — уточнили в Ростехнадзоре. — Основные нарушения связаны с отступлением ведения горных работ от проектной документации и утвержденного плана развития горных работ на 2019 год; эксплуатацией технологических дорог; ведением геолого-маркшейдерской документации; эксплуатацией электромеханического хозяйства».

Составлен акт и выдано предписание с указанием срока устранения нарушений. Юридическое лицо и 19 должностных лиц оштрафованы.