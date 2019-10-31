Сеул, , 13:27 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали увеличение числа иностранцев, переезжающих в страну вместе со своей семьей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей IOM Migration Research & Training Centre.

Согласно опубликованным данным, с 2010 по 2018 года число иностранцев, переезжающих в Южную Корею со своими семьями увеличилось на 76,8%, до 334 317 человек.

Специалисты отмечают, что в настоящее время «семейная иммиграция» является одним из самым распространенным типом миграции в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития.

Известно, что 37,7% иностранцев, переехавших в Южную Корею, получили брачную визу (F-6), 32,2% — семейную (F-1).

Стоит отметить, что больше всего иностранцев, получивших данные виды виз, проживают в провинции Кёнгидо (30,4%), за ней следуют Сеул (20,7%), Инчхон (6,4%) и провинция Кёнсан-Намдо (6,1%).

Согласно результатам опроса, проведенного в 2017 году, 67,5% иностранцев проживают в Южной Корее со своей второй половинкой, 48,7% — проживают вместе со своей семьей (включая детей), 20,4% — проживают в стране одни.