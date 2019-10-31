Чебоксары, , 13:18 — REGNUM Прокуратура Чувашии внедряет новый формат приёма граждан. В ведомстве предлагают жителям общаться в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, это позволит «гражданам сберечь время и средства».

В органах прокуратуры республики организована возможность приема граждан руководством надзорного ведомства в режиме видеоконференцсвязи. Чтобы попасть на видеоприём, жители должны будут обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру района или города по месту жительства. Данные обращения рассмотрят «в установленном порядке».

«Полагаем, что прием граждан в подобном формате будет способствовать обеспечению конституционных прав граждан и позволит гражданам сберечь время и средства при обращении в органы прокуратуры республики за защитой нарушенного права», — говорят в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев встретился с предпринимателями Чувашии и провёл личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи.